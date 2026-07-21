Abre Fiscalía investigación contra directivo de Indios por denuncia de presunto hostigamiento sexual

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La carpeta fue iniciada el 17 de julio en la Fiscalía Zona Norte; el directivo también enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de Óscar Chávez Rangel, titular de la Jurisdicción Número 1 de Beisbol en Ciudad Juárez, tras la presentación de una denuncia por el presunto delito de hostigamiento sexual interpuesta por una mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

De acuerdo con la información disponible, la denuncia fue recibida el pasado 17 de julio por la Fiscalía de Distrito Zona Norte y quedó registrada bajo el expediente 37/2026/19653, con el que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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La nueva investigación se suma a otros señalamientos públicos relacionados con la gestión de Chávez Rangel al frente de la Jurisdicción Número 1, donde se le ha acusado de presuntas irregularidades administrativas y financieras durante la operación del equipo Indios de Ciudad Juárez, que actualmente disputa los playoffs de la Liga Estatal de Beisbol.

Entre las críticas a su administración también se encuentra el despido del entonces manejador Pablo González, quien dirigió al equipo al campeonato la temporada anterior, así como inconformidades expresadas por integrantes y exintegrantes de la organización deportiva.

“Oscar Chávez aprovecha su puesto de jefe para intentar enamorar o molestar a las novias y esposas de los jugadores”, afirmó el exlanzador Alejandro Reyes en una denuncia pública.

Asimismo, el exjugador Alejandro Reyes, quien fue separado del plantel el pasado 26 de junio, ha realizado acusaciones públicas sobre presuntas irregularidades en el trato hacia los peloteros y el ambiente al interior del equipo, declaraciones que forman parte del contexto de los cuestionamientos dirigidos a la administración de la Jurisdicción.

“No digo esto para justificar mis propias fallas, sino para que la gente sepa el infierno que se vive dentro del equipo”, expresó Reyes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre la judicialización del caso ni sobre la formulación de cargos en contra de Óscar Chávez Rangel, por lo que la carpeta de investigación permanece en etapa de integración conforme al proceso ministerial.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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