Dejó el Mundial de Fútbol una derrama económica de 720 millones de pesos en Ciudad Juárez

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La Canaco reportó un aumento de hasta 20% en las ventas durante el fin de semana de la final del torneo.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– El Mundial de Fútbol generó una derrama económica aproximada de 720 millones de pesos en Ciudad Juárez, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez, que atribuyó el resultado al incremento en la actividad comercial durante las semanas del torneo y, especialmente, el fin de semana de la final.

El presidente de la Canaco Juárez, Iván Pérez Ruiz, señaló que el evento deportivo representó un impulso para el comercio fronterizo, al reflejar un aumento en el consumo de productos y servicios relacionados con las reuniones para seguir los encuentros mundialistas.

“El Mundial de Futbol fue un respiro súper importante para el tema económico de esta frontera.”

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El organismo empresarial informó que las ventas aumentaron alrededor de 20% durante el fin de semana en que se disputaron el partido por el tercer lugar y la final entre España y Argentina, en comparación con jornadas previas.

Pérez Ruiz explicó que las tiendas de autoservicio y comercios registraron un incremento cercano al 15% en la venta de alimentos, principalmente carne, pollo y otros productos destinados a reuniones familiares y entre amigos para observar los partidos.

“Nos reportan un 20 por ciento adicional el fin de semana en el marco de la final del mundial; aproximadamente 15 por ciento más en las tiendas de autoservicio y comercial.”

El dirigente empresarial añadió que los establecimientos con mayor actividad fueron aquellos que ofrecieron la transmisión de la final, lo que favoreció el consumo en restaurantes, bares y otros negocios dedicados a la atención del público durante el evento deportivo.

De acuerdo con la Canaco Juárez, el comportamiento observado durante el Mundial permitió dinamizar la actividad económica local y representó un alivio para el sector comercial de la frontera.

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