Critica PRI designación de Julián LeBarón como aspirante de Somos México

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El dirigente estatal Alejandro Domínguez cuestionó que el anuncio se realizara sin un proceso interno de consulta.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua criticó la forma en que el partido Somos México anunció la incorporación de Julián LeBarón como su aspirante a la gubernatura del estado, al considerar que el proceso careció de mecanismos democráticos.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez, sostuvo que un instituto político que ha promovido la transparencia y la participación ciudadana en la selección de candidaturas debió realizar un procedimiento interno antes de presentar públicamente a su posible abanderado.

“No son iguales o son peores, porque el destape se da en una rueda de prensa, sin consultar a nadie, sin un proceso democrático, sin hacer una consulta a la sociedad.”

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El dirigente priista afirmó que el anuncio envía un mensaje contrario al discurso de apertura y democracia que ha sostenido el partido de reciente creación, el cual participará por primera vez en la próxima contienda electoral en Chihuahua.

Domínguez también señaló que, desde la perspectiva del PRI, la ciudadanía debe conocer con claridad los mecanismos utilizados para la definición de las candidaturas, especialmente en organizaciones políticas que buscan presentarse como una alternativa frente a los partidos tradicionales.

“El mensaje que le están dando a los mexicanos es que creen en el centralismo, y en la selección de aspirantes en lo oscurito.”

Además, el dirigente estatal consideró que Julián LeBarón deberá aclarar diversos aspectos relacionados con el manejo, uso y posesión del agua en una región del estado, al señalar que esos temas forman parte del debate público sobre su eventual candidatura y su compromiso con Chihuahua.

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