Reporta DABA tres casos de presunta crueldad animal en una semana

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La dependencia informó que ya ha presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por posibles actos de maltrato animal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que durante la última semana atendió tres casos de presunta crueldad animal registrados en distintos sectores de Ciudad Juárez, los cuales son investigados en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, explicó que uno de los casos corresponde a una perrita localizada durante las labores del programa Juárez Amanece Limpio en el fraccionamiento Riberas del Bravo, donde fue encontrada con lesiones de gravedad tras haber sido abandonada.

“La perrita estaba a punto de morir, ya que presentaba múltiples golpes; además, fue mojada y abandonada para que terminara de fallecer.”

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La funcionaria indicó que este caso fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) con apoyo de la Guardia Nacional, mientras que el animal permanece bajo resguardo y atención médica en el Centro de Bienestar Animal (CBA).

Otro de los expedientes corresponde al perro de raza Chow Chow que fue localizado desollado y quemado en el fraccionamiento Del Real, mientras que un tercer caso involucra el presunto envenenamiento de seis perros y un gato en el kilómetro 33, hecho que fue difundido a través de redes sociales.

“Con estos casos ya suman 21 expedientes de denuncia que presentamos formalmente ante la Fiscalía General del Estado para que se les dé el seguimiento correspondiente.”

Arredondo Salinas informó que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones sobre los casos del Chow Chow y de los animales presuntamente envenenados, para lo cual ha recabado información y solicitado videograbaciones como parte de las diligencias.

La directora agregó que los seis perros serán trasladados a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para la práctica de las necropsias que permitan determinar la causa de su muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, identificar a los responsables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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