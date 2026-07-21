Exhorta Educación Vial a evitar el uso del celular al conducir

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Agentes de Seguridad Vial realizan campañas de concientización en distintos cruceros para prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, mantiene una campaña de concientización para exhortar a las y los automovilistas a no utilizar el teléfono celular mientras conducen, al advertir que esta práctica incrementa el riesgo de accidentes y afecta la movilidad.

Como parte de las acciones preventivas, agentes de Educación Vial distribuyen volantes informativos en diversos cruceros de la ciudad para recordar a los conductores que el uso del celular o de cualquier otro distractor mientras el vehículo está en circulación o encendido constituye una conducta de riesgo y puede derivar en una sanción.

“Utilizar el teléfono celular o cualquier otro distractor mientras se conduce no solo afecta la fluidez del tránsito vehicular, sino que también incrementa el riesgo de accidentes.”

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La campaña se desarrolla en los cruces de 21 de Marzo y Adolfo López Mateos; Mezquital y Almendro; Paseo del Sur e Independencia; Puerto de Palos y Puerto Dunquerque; Reforma y Municipio Libre; Ramón Rayón y Santiago Troncoso; Rincón de Extremadura y Santiago Troncoso; Plutarco Elías Calles y Ejército Nacional; así como Yepómera y Hacienda del Paraíso.

La corporación recordó que el artículo 88, fracción XX, del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez establece la obligación de no conducir operando teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, eléctricos o mecánicos que generen distracción, salvo cuando se utilicen equipos de manos libres que no obstruyan la visibilidad.

“Los conductores de cualquier tipo de vehículo tienen la obligación de no conducir operando o accionando teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico que provoque distracción.”

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, cuyo objetivo es reducir los accidentes de tránsito y fortalecer la responsabilidad de las y los automovilistas al circular por las vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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