Continúan abiertas las inscripciones para la Segunda Carrera por la Seguridad

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La competencia con causa se realizará el 26 de julio en el Parque Extremo y lo recaudado será destinado a una asociación que atiende a personas con autismo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– Las inscripciones para la Segunda Carrera por la Seguridad permanecen abiertas, con la meta de reunir a más de mil participantes y recaudar recursos en beneficio de Horizonte Azul, asociación civil que brinda atención especializada a niñas, niños y jóvenes con autismo.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio, a las 7:00 de la mañana, en el Parque Extremo, y es organizado por CEPS Paso del Norte con el aval del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), como parte de la quinta fecha del Circuito Atlético Pedestre 2026.

“La totalidad de lo recaudado por concepto de inscripciones será destinada a Horizonte Azul, asociación civil que brinda atención especializada a niñas, niños y jóvenes con autismo.”

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La jornada deportiva incluirá una carrera competitiva de 10 kilómetros, válida para el Circuito Atlético Pedestre, así como una carrera recreativa de 3 kilómetros abierta a familias, corredores aficionados y personas que deseen participar caminando. Al término de ambas pruebas se realizarán las tradicionales carreras infantiles.

El costo de inscripción es de 350 pesos e incluye un kit con playera conmemorativa, número oficial, medalla de finalista y un artículo sorpresa. En la prueba de 10 kilómetros se utilizará chip de cronometraje para el registro de tiempos.

“Además, los organizadores anunciaron una bolsa de premiación superior a los 50 mil pesos, distribuida en premios en efectivo y en especie para los primeros lugares.”

Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal oficial de la Carrera por la Seguridad o acudir al estadio 20 de Noviembre, donde se reciben inscripciones de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El periodo de registro permanecerá abierto hasta el sábado 25 de julio.

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