InicioDeportes

Continúan abiertas las inscripciones para la Segunda Carrera por la Seguridad

Deportes

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La competencia con causa se realizará el 26 de julio en el Parque Extremo y lo recaudado será destinado a una asociación que atiende a personas con autismo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– Las inscripciones para la Segunda Carrera por la Seguridad permanecen abiertas, con la meta de reunir a más de mil participantes y recaudar recursos en beneficio de Horizonte Azul, asociación civil que brinda atención especializada a niñas, niños y jóvenes con autismo.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio, a las 7:00 de la mañana, en el Parque Extremo, y es organizado por CEPS Paso del Norte con el aval del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), como parte de la quinta fecha del Circuito Atlético Pedestre 2026.

“La totalidad de lo recaudado por concepto de inscripciones será destinada a Horizonte Azul, asociación civil que brinda atención especializada a niñas, niños y jóvenes con autismo.”

- Publicidad - HP1

La jornada deportiva incluirá una carrera competitiva de 10 kilómetros, válida para el Circuito Atlético Pedestre, así como una carrera recreativa de 3 kilómetros abierta a familias, corredores aficionados y personas que deseen participar caminando. Al término de ambas pruebas se realizarán las tradicionales carreras infantiles.

El costo de inscripción es de 350 pesos e incluye un kit con playera conmemorativa, número oficial, medalla de finalista y un artículo sorpresa. En la prueba de 10 kilómetros se utilizará chip de cronometraje para el registro de tiempos.

“Además, los organizadores anunciaron una bolsa de premiación superior a los 50 mil pesos, distribuida en premios en efectivo y en especie para los primeros lugares.”

Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal oficial de la Carrera por la Seguridad o acudir al estadio 20 de Noviembre, donde se reciben inscripciones de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El periodo de registro permanecerá abierto hasta el sábado 25 de julio.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Encabeza Morena preferencias rumbo a la gubernatura de Chihuahua; Pérez Cuéllar lidera entre aspirantes

Encuesta de Demoscopia ubica a Morena al frente en intención de voto y coloca...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

A Cien Días de Gobierno

El tiempo vuela, apenas ayer escuchábamos a la presidentA, Claudia Sheinbaum comprometerse con los...
Orbe

Podría reunirse papa Francisco con Volodymyr Zelenskyy en el Vaticano

Francisco ha pedido repetidamente el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano, al que ha calificado de “mártir”.
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto