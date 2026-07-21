Llevará Municipio programa “Juárez Amanece Limpio” a Riberas del Bravo

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La sexta jornada de la estrategia intervendrá las nueve etapas del fraccionamiento y la colonia Lomas del Valle este 25 de julio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Gobierno Municipal realizará este sábado 25 de julio la sexta jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, con acciones de limpieza y rehabilitación en las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo y en la colonia Lomas del Valle.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que las actividades preparatorias iniciaron el pasado 13 de julio, mediante un proceso de socialización con los habitantes para promover su participación en la conservación de los espacios públicos.

“Durante dos semanas se realiza un proceso de socialización con los habitantes para promover su participación, invitándolos a mantener limpio el frente de sus viviendas, retirar vehículos en abandono y colaborar en el cuidado de los espacios recuperados.”

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En la jornada participarán diversas dependencias municipales, entre ellas Atención Ciudadana, Atención Ciudadana del Suroriente, la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Educación, Tesorería, Desarrollo Urbano, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Regulación Comercial y la Secretaría del Ayuntamiento.

La funcionaria destacó que el programa busca fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanía para recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y generar entornos más seguros, limpios y saludables.

“Las actividades de Juárez Amanece Limpio son un trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal.”

María Antonieta Mendoza también exhortó a la población a mantener limpias las colonias y denunciar de manera anónima a quienes arrojen basura, llantas o escombro en la vía pública, con el propósito de preservar los resultados de las intervenciones.

Con esta sexta jornada, el programa alcanzará un total de 60 colonias con espacios públicos limpiados y rehabilitados en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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