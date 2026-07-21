Buscará México revisar posible participación en decomiso de bienes de “El Mayo” Zambada

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la FGR analizar el procedimiento tras la sentencia y el decomiso promovido en Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández).– El Gobierno de México solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar el proceso relacionado con el decomiso de bienes de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que una corte de Estados Unidos lo sentenciara a cadena perpetua y ordenara el decomiso de bienes por un valor de 15 mil millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la FGR la instancia encargada de analizar si México puede participar en el procedimiento derivado de la resolución emitida por las autoridades estadounidenses.

“La Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que lo informe.”

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La mandataria también indicó que corresponderá al Ministerio Público determinar si es necesario entrevistar a Zambada para esclarecer las circunstancias en que fue trasladado a Estados Unidos, al precisar que esa investigación es competencia exclusiva de la Fiscalía.

Las declaraciones fueron emitidas al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Estado mexicano reclame parte de los recursos que las autoridades estadounidenses buscan decomisar al exlíder del Cártel de Sinaloa como resultado del proceso penal en su contra.

“Será la Fiscalía la que determine si resulta conveniente entrevistarlo.”

La postura del Gobierno de México se da después de que una corte federal de Nueva York dictara sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, mientras que la fiscalía estadounidense promovió formalmente el decomiso de 15 mil millones de dólares, derivado del acuerdo de culpabilidad suscrito por el acusado en 2025.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si iniciará un procedimiento para participar en el proceso de decomiso o reclamar parte de los bienes relacionados con el caso.

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