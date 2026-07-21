Asociación de Agentes Aduanales de Juárez fija postura ante proceso judicial en Estados Unidos

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El organismo aclaró que no forma parte del procedimiento contra un agente aduanal asociado y reiteró que las conductas individuales no representan a la institución.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez emitió un posicionamiento público luego de que diversos medios de comunicación difundieran información sobre un procedimiento judicial que se sigue en Estados Unidos en contra de un agente aduanal asociado al organismo.

La agrupación precisó que el caso se desarrolla ante autoridades estadounidenses y que no forma parte del procedimiento ni tiene acceso a las actuaciones que integran el expediente, debido a que la investigación y la conducción del asunto corresponden exclusivamente a las autoridades competentes de ese país.

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“La información dada a conocer deriva de un procedimiento legal tramitado ante autoridades extranjeras, respecto del cual esta Asociación no ha sido parte ni tiene acceso a las actuaciones que integran dicho expediente.”

Asimismo, indicó que cualquier pronunciamiento sobre los hechos específicos, su contexto o los alcances jurídicos del caso corresponde únicamente a las autoridades que conocen del proceso y, en su caso, a las personas directamente involucradas.

La Asociación subrayó que se trata de un organismo gremial integrado por profesionales que desarrollan su actividad con apego al marco jurídico nacional e internacional, por lo que las acciones que pudieran atribuirse a alguno de sus asociados son de carácter estrictamente personal y no representan la actuación institucional del gremio.

“Las actuaciones que pudieran atribuirse a cualquiera de sus asociados son de carácter estrictamente personal y no representan, comprometen ni reflejan la actuación institucional de este organismo.”

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con la legalidad, la ética profesional, la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes, al tiempo que hizo un llamado para que la información relacionada con este asunto sea tratada con objetividad y responsabilidad, evitando generalizaciones que puedan afectar la imagen del gremio aduanal o de instituciones ajenas al procedimiento.

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