Invitan a participar en la segunda carrera pedestre del 2026 en Ciudad Juárez

La competencia de 5 kilómetros se realizará el 1 de febrero con salida y meta frente a la parroquia San Felipe de Jesús.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) invitó a la ciudadanía a participar en la segunda carrera pedestre del 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero, en apoyo a la Parroquia San Felipe de Jesús, la cual también organizará una kermés familiar.
La competencia principal será de 5 kilómetros y dará inicio a las 8:00 de la mañana, con salida y llegada en el cruce de las calles Chapultepec y Costa Rica, frente a la parroquia. El recorrido avanzará por la avenida Ingeniero David Herrera Jordán hasta la avenida Lerdo, para posteriormente regresar por la misma ruta al punto de partida.
El coordinador de Proyectos Deportivos del IMDEJ, David Serna, explicó que esta actividad forma parte del calendario deportivo municipal y corresponde a la segunda carrera del año, luego de la realizada con motivo del Día de Reyes el pasado 4 de enero.
“Habrá medallas para los primeros 200 corredores, además tendremos una carrera recreativa de 2.5 kilómetros a los que se les entregará 50 medallas a los que arriben a la meta”.
Además de la competencia principal, se realizará una carrera recreativa de 2.5 kilómetros, con el objetivo de fomentar la participación familiar y la activación física entre personas de todas las edades.
La carrera será gratuita, por lo que no se requiere registro previo, únicamente se solicita a los participantes llegar con anticipación antes de las 8:00 de la mañana para estar listos al momento de la salida. El evento contará con el respaldo logístico del IMDEJ y la organización de la comunidad parroquial.
