Invitan a participar en la segunda carrera pedestre del 2026 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La competencia de 5 kilómetros se realizará el 1 de febrero con salida y meta frente a la parroquia San Felipe de Jesús.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) invitó a la ciudadanía a participar en la segunda carrera pedestre del 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero, en apoyo a la Parroquia San Felipe de Jesús, la cual también organizará una kermés familiar.

La competencia principal será de 5 kilómetros y dará inicio a las 8:00 de la mañana, con salida y llegada en el cruce de las calles Chapultepec y Costa Rica, frente a la parroquia. El recorrido avanzará por la avenida Ingeniero David Herrera Jordán hasta la avenida Lerdo, para posteriormente regresar por la misma ruta al punto de partida.

- Publicidad - HP1

El coordinador de Proyectos Deportivos del IMDEJ, David Serna, explicó que esta actividad forma parte del calendario deportivo municipal y corresponde a la segunda carrera del año, luego de la realizada con motivo del Día de Reyes el pasado 4 de enero.

“Habrá medallas para los primeros 200 corredores, además tendremos una carrera recreativa de 2.5 kilómetros a los que se les entregará 50 medallas a los que arriben a la meta”.

Además de la competencia principal, se realizará una carrera recreativa de 2.5 kilómetros, con el objetivo de fomentar la participación familiar y la activación física entre personas de todas las edades.

La carrera será gratuita, por lo que no se requiere registro previo, únicamente se solicita a los participantes llegar con anticipación antes de las 8:00 de la mañana para estar listos al momento de la salida. El evento contará con el respaldo logístico del IMDEJ y la organización de la comunidad parroquial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.