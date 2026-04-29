Preparan escenificación de la Toma de Juárez por su 115 aniversario

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Autoridades y organizaciones coordinan logística para el evento histórico que se realizará el 8 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó una reunión de coordinación para organizar la representación histórica de “La Toma de Juárez” de 1911, en el marco de su 115 aniversario.

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en el sitio conocido como Ojo de Orozco, considerado un punto emblemático para la memoria histórica de la ciudad.

“Esta representación es una oportunidad para fortalecer la identidad y preservar la memoria histórica de la ciudad”

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Durante la reunión participaron integrantes de la asociación civil Ojo de Orozco, dependencias municipales, historiadores, instituciones educativas y elementos del Ejército Mexicano, quienes revisaron el programa y los aspectos logísticos del evento.

La escenificación incluirá un protocolo de apertura, así como la participación de bandas de guerra del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado y de una secundaria federal, con reconocimiento a nivel nacional.

Entre los preparativos se contemplan acciones como limpieza del área, instalación de sanitarios portátiles, puntos de hidratación y despliegue de servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y unidades de seguridad.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades buscan difundir la historia local y fomentar el sentido de pertenencia entre la población, mediante eventos culturales de carácter conmemorativo.

En la organización participan diversas dependencias de seguridad y servicios, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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