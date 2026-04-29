Impulsa Municipio regularización de viviendas en colonias del poniente de Juárez

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Autoridades buscan otorgar certeza jurídica a más de mil 500 familias durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal implementó acciones para promover la regularización de viviendas en colonias como Sol Poniente y Adición La Conquista, con el objetivo de brindar certeza jurídica a familias que ya habitan sus predios.

Durante reuniones informativas con vecinos, autoridades explicaron el proceso para acceder a títulos de propiedad y escrituras, como parte de una estrategia enfocada en mejorar las condiciones de vida y garantizar seguridad patrimonial.

“Estas acciones permiten a las familias contar con un documento legal que respalde la propiedad de sus viviendas”

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El director de Asentamientos Humanos informó que para este año se tiene como meta beneficiar a más de mil 500 familias, mediante la entrega de documentación oficial que acredite la propiedad de sus viviendas.

Como parte del plan, se contempla iniciar alrededor de 600 nuevos procesos de regularización, en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Gobierno Federal.

Las autoridades señalaron que contar con certeza jurídica facilita a las familias realizar trámites, acceder a servicios y consolidar su patrimonio, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

En las reuniones también participaron representantes federales, quienes reiteraron la importancia de fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno para avanzar en la regularización de asentamientos.

Con estas acciones, el Municipio busca ordenar el crecimiento urbano y brindar seguridad legal a habitantes de zonas en proceso de regularización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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