Concluye Municipio capacitación gratuita en manejo higiénico de alimentos en Juárez

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Más de 3 mil comerciantes han sido beneficiados con cursos necesarios para tramitar permisos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial concluyó una nueva jornada de capacitación sobre manejo higiénico de alimentos, dirigida a comerciantes de la ciudad como parte de los requisitos para la obtención de permisos.

El curso número 17 se impartió de manera gratuita en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de formación sin necesidad de traslados largos.

“Estos cursos se realizan con la finalidad de apoyar a las y los comerciantes como uno de los requisitos para el trámite de los permisos”

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El titular de la dependencia señaló que estas capacitaciones buscan garantizar que quienes se dedican a la venta de alimentos cumplan con las normas sanitarias, lo que impacta directamente en la salud de la población.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento se ha beneficiado a alrededor de 3 mil personas, quienes ya cuentan con los conocimientos necesarios para operar dentro del marco regulatorio.

Las autoridades destacaron que llevar estos cursos a distintas zonas de la ciudad permite ampliar la cobertura y acercar los servicios a más sectores comerciales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la formalidad y la seguridad sanitaria en la actividad comercial, especialmente en el manejo y preparación de alimentos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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