Suspenderá Municipio actividades el 1 de mayo por Día del Trabajo

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Dependencias administrativas permanecerán cerradas; servicios de emergencia operarán con normalidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que este viernes 1 de mayo suspenderá actividades en oficinas administrativas, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo.

El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, señaló que esta fecha representa un momento significativo para la clase trabajadora, por lo que empleados municipales, en especial personal sindicalizado, participarán en actividades conmemorativas.

“Exhortamos a la ciudadanía a tomar previsiones y realizar sus trámites con anticipación”

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Las autoridades municipales indicaron que las actividades se reanudarán de manera habitual el lunes 4 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se recomendó a la población ajustar sus tiempos para la realización de gestiones.

No obstante, se informó que las áreas de atención a emergencias continuarán operando sin interrupciones, con el fin de garantizar el servicio a la ciudadanía.

Entre las dependencias que mantendrán operaciones se encuentran Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y el Departamento de Bomberos.

El Municipio reiteró que estas medidas forman parte del calendario oficial de días inhábiles y buscan respetar los derechos laborales del personal, sin afectar la atención de situaciones prioritarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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