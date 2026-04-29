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Presenta Cabildo Infantil propuestas en salud, seguridad y medio ambiente en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Niñas y niños plantearon iniciativas sobre atención médica, espacios públicos y bienestar social durante sesión conmemorativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día de las Infancias, el Cabildo Infantil 2026 llevó a cabo una sesión en la que sus integrantes presentaron propuestas enfocadas en mejorar la salud, seguridad, medio ambiente y bienestar social en la ciudad.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal infantil, Sofía Favela Quiroz, quien coordinó la participación de niñas y niños que integran este ejercicio cívico.

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Entre las iniciativas, se planteó impulsar campañas de medicamentos gratuitos y asesorías médicas dirigidas a familias de bajos recursos, con el fin de ampliar el acceso a servicios de salud.

“Las propuestas buscan mejorar las condiciones de vida y fortalecer el bienestar de la comunidad”

También se propuso la creación de talleres artísticos en escuelas públicas, así como el fortalecimiento de programas ambientales para incrementar la reforestación y mejorar parques.

En materia social, se incluyeron planteamientos para fortalecer la convivencia familiar, además de acciones enfocadas en el cuidado de animales en situación de calle y atención a mascotas abandonadas.

Las y los participantes también solicitaron reforzar campañas de fumigación y prevención contra la rickettsia, ante el incremento de enfermedades asociadas.

Asimismo, se planteó la necesidad de implementar programas de apoyo psicológico para niñas, niños y víctimas de maltrato, así como ampliar espacios deportivos y fortalecer la seguridad en beneficio de las familias juarenses.

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