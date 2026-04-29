Anuncia Pérez Cuéllar denuncia por presunto uso político de estudiantes en Juárez

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El alcalde pidió la destitución del subsecretario de Educación en la Zona Norte por supuestas irregularidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció que presentará denuncias por el presunto uso indebido de estudiantes de nivel medio superior en un evento con fines político-partidistas, tras inconformidades expresadas por padres de familia.

El edil señaló que alumnos, principalmente de sexto semestre de preparatorias como el Colegio de Bachilleres, fueron convocados bajo el argumento de participar en un taller sobre seguridad y niñez, pero el evento derivó en actividades con tintes políticos.

“Fue un descaro institucional utilizar a los jóvenes para fines políticos”

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Pérez Cuéllar afirmó que estos hechos estarían vinculados con la actuación de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, tras recientes cambios en su titularidad, y acusó una supuesta línea política a favor de actores del Partido Acción Nacional.

Entre las irregularidades señaladas, mencionó el presunto acarreo de estudiantes, la promoción personalizada de funcionarios mediante materiales y el uso de recursos públicos, lo cual podría constituir violaciones a la normativa electoral.

El alcalde informó que su equipo jurídico analiza la presentación de denuncias ante el Instituto Estatal Electoral, al considerar que existen elementos suficientes para investigar los hechos.

Asimismo, exigió la destitución del subsecretario de Educación en la Zona Norte, al calificar su actuación como parcial y contraria a la legalidad.

El edil agregó que también se revisa si existe responsabilidad de otros funcionarios, aunque aclaró que esa parte se encuentra en análisis, mientras reiteró que este tipo de prácticas deben ser investigadas y sancionadas para evitar el uso indebido de instituciones públicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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