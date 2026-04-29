Destaca Pérez Cuéllar papel de la niñez en la transformación de Ciudad Juárez

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El alcalde afirmó que las propuestas del Cabildo Infantil serán canalizadas a dependencias municipales para su análisis.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que la participación de niñas y niños es fundamental para la construcción del futuro de la ciudad, al encabezar la sesión del Cabildo Infantil 2026.

Durante su mensaje, el edil señaló que este ejercicio representa un espacio para escuchar ideas, opiniones y visiones de la niñez sobre su entorno, más allá de una conmemoración por el Día de las Infancias.

“Este ejercicio es una oportunidad para escuchar cómo imaginan su ciudad y reconocer que su voz tiene valor”

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El alcalde destacó que su administración ha colocado a la niñez como eje central de sus políticas públicas, lo que se refleja en la intervención de más de 600 escuelas, la construcción de 145 domos y la entrega de miles de becas educativas.

Entre los apoyos, mencionó la distribución de más de 96 mil becas de equidad social, 588 mil paquetes de útiles escolares y apoyos universitarios para más de 9 mil 200 jóvenes, con el objetivo de ampliar oportunidades educativas.

Asimismo, resaltó el trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, que brinda atención psicológica, alimentaria y espacios seguros para niñas y niños, en coordinación con las familias.

Pérez Cuéllar informó que las propuestas presentadas por el Cabildo Infantil serán canalizadas a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para su análisis por las áreas correspondientes.

Finalmente, invitó a las y los participantes a mantener su interés por aprender, participar y contribuir con disciplina y esfuerzo, al considerar que su involucramiento es clave para el desarrollo de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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