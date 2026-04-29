Promociona Ciudad Juárez su potencial turístico en Tianguis de Acapulco

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Autoridades destacan crecimiento del turismo de negocios, médico y de experiencias en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fortaleció su proyección como destino estratégico durante su participación en el Tianguis Turístico de Acapulco, donde autoridades municipales presentaron las principales fortalezas de la frontera ante medios nacionales.

La directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, encabezó la promoción de la ciudad, destacando que el turismo de negocios e industrial se mantiene como el principal motor económico, impulsado por la actividad maquiladora y la ubicación estratégica.

“Ciudad Juárez es la mejor frontera del mundo”

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Durante la presentación, también se resaltó el crecimiento del turismo médico y consular, sectores que han posicionado a la ciudad como un referente en servicios especializados con estándares internacionales.

Asimismo, se promovieron experiencias vinculadas al turismo de aventura y romance, con atractivos naturales como las Dunas de Samalayuca y espacios culturales representativos como la Casa de Juan Gabriel.

La oferta gastronómica fue otro de los ejes destacados, con platillos tradicionales como los burritos, la torta de colita de pavo y la margarita del Kentucky Bar, elementos que forman parte de la identidad local.

Con esta participación, el Gobierno Municipal busca posicionar a Ciudad Juárez en el mercado turístico nacional e internacional, al diversificar su oferta más allá del ámbito industrial y consolidar su imagen como destino integral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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