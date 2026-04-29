Realiza Municipio trabajos de bacheo en el bulevar Juan Pablo II

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Autoridades piden a conductores extremar precauciones ante presencia de cuadrillas en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que se mantienen activos trabajos de bacheo y reparación de superficie en el bulevar Juan Pablo II, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, indicó que las labores incluyen la cobertura de grietas y atención a zonas con levantamiento de concreto, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito.

“Exhortamos a los conductores a manejar con precaución y ser pacientes”

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Las cuadrillas operativas han trabajado en este punto desde días recientes y continuarán durante los próximos días, enfocándose en el sentido de oriente a poniente, en el tramo que va de la calle Arizona a la avenida Rafael Pérez Serna.

Debido a la presencia de maquinaria y personal en la zona, autoridades municipales solicitaron a la ciudadanía extremar precauciones al circular por esta arteria, así como respetar los señalamientos viales.

Estas acciones forman parte del programa de mantenimiento urbano, que busca mejorar la infraestructura vial y reducir riesgos para automovilistas.

El Municipio reiteró que los trabajos continuarán de manera progresiva en distintos puntos de la ciudad, con el fin de atender reportes ciudadanos y conservar en mejores condiciones las vialidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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