Promueve Salud Municipal prevención a través del conocimiento del sistema inmunológico

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Autoridades destacan la vacunación y hábitos saludables como claves para evitar enfermedades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Inmunología, la Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de fortalecer el conocimiento sobre el sistema inmunológico como base para la prevención de enfermedades.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que comprender cómo funciona el sistema inmune permite a la población tomar decisiones informadas sobre su salud, especialmente en temas preventivos.

“La vacunación es un derecho y una de las herramientas científicas más efectivas para protegernos como comunidad”

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La funcionaria explicó que la inmunología estudia los mecanismos de defensa del organismo, los cuales permiten identificar y combatir agentes infecciosos, así como mantener el equilibrio del cuerpo.

Asimismo, advirtió que cuando este sistema presenta alteraciones, pueden desarrollarse enfermedades, incluyendo padecimientos autoinmunes en los que el organismo reacciona contra sus propios tejidos.

Autoridades de salud subrayaron que este tipo de enfermedades tienen una presencia relevante, por lo que es necesario impulsar la llamada alfabetización inmunológica, es decir, el conocimiento básico sobre cómo cuidar el sistema inmune.

En este sentido, reiteraron la importancia de mantener esquemas de vacunación completos, adoptar hábitos saludables y acudir a revisiones médicas periódicas, como medidas fundamentales para fortalecer la salud individual y colectiva.

La Dirección de Salud Municipal llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones sanitarias, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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