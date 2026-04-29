Concluye IMM capacitación a personal municipal sobre acoso y hostigamiento sexual

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Servidores públicos recibieron formación para identificar y prevenir conductas de violencia en el entorno laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) concluyó una jornada de capacitación dirigida a personal del Gobierno Municipal, enfocada en la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual en espacios laborales.

Las sesiones se desarrollaron de manera semanal del 24 de marzo al 28 de abril, a través del área de Transversalización, con el propósito de dotar a las y los servidores públicos de herramientas para identificar conductas de riesgo y actuar conforme a protocolos establecidos.

“El objetivo es contribuir a la construcción de espacios laborales libres de violencia”

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Durante la capacitación se abordaron temas como la Regla de Integridad de Comportamiento Digno, correspondiente a la modificación del artículo 21 del Código de Ética de la Administración Pública Municipal.

Dicha actualización establece criterios para la prevención y atención del acoso, hostigamiento sexual y laboral, con el fin de fortalecer el marco normativo interno.

Asimismo, se presentó el protocolo de denuncia disponible para quienes enfrenten este tipo de situaciones, el cual puede activarse ante la Unidad Especializada para la Prevención y Erradicación de Casos de Violencia de Género dentro del Gobierno Municipal.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar entornos laborales seguros, con respeto a los derechos y la dignidad de las personas servidoras públicas.

Con este programa, el IMM busca reforzar la cultura institucional en materia de igualdad y prevención de la violencia, mediante capacitación continua y mecanismos de atención accesibles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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