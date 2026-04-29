Anuncian carrera Run JRZ Run 2026 en Parque Extremo

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Evento recreativo de 5 kilómetros se realizará el 17 de mayo con participación abierta a toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte dio a conocer la realización de la carrera recreativa Run JRZ Run 2026, un evento de 5 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en el Parque Extremo.

La presentación estuvo encabezada por el director infantil del Instituto, Axel Franco García, quien invitó a la comunidad a sumarse a esta actividad deportiva orientada a la convivencia y activación física.

“Invitamos a que se unan a esta carrera, inviten a sus amigos, familia, hermanos y abuelitos”

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La competencia iniciará a las 7:00 de la mañana y contempla un recorrido que partirá del Parque Extremo hacia Heroico Colegio Militar, con retorno en la calle Costa Rica para concluir en el punto de salida.

El evento está dirigido a personas de todas las edades y niveles, incluyendo corredores principiantes, intermedios, avanzados, así como familias y mascotas.

El kit de inscripción tendrá un costo de 300 pesos e incluirá playera conmemorativa, número de corredor y medalla, además de que el registro podrá realizarse mediante un código QR difundido en redes sociales.

Aunque se trata de una carrera recreativa, se informó que habrá premiación económica para los tres primeros lugares, con montos de 2 mil, mil 500 y mil pesos, respectivamente.

Autoridades deportivas señalaron que esta actividad forma parte de las estrategias para fomentar la cultura física y promover estilos de vida saludables en la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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