Reconocen al Museo Juan Gabriel como mejor producto turístico cultural en México

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El recinto en Ciudad Juárez obtuvo premio nacional y supera los 70 mil visitantes desde su apertura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Museo Juan Gabriel fue reconocido a nivel nacional al obtener el primer lugar en la categoría Producto Turístico de Cultura en la III Edición de los Premios Destino México, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del país.

Este reconocimiento, entregado en Acapulco, destaca el posicionamiento del recinto como un referente turístico en la frontera, impulsado desde su creación por el Gobierno Municipal.

“Este reconocimiento honra la memoria y trascendencia de Juan Gabriel”

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El museo, dedicado a la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez, se ha convertido en un símbolo de identidad para Ciudad Juárez, al rendir homenaje a uno de los artistas más emblemáticos de México.

Desde su apertura en agosto de 2024, el espacio ha recibido más de 70 mil visitantes nacionales e internacionales, provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, España, Rusia, Filipinas y Corea.

Además de su impacto turístico, el recinto mantiene una vocación social al permitir el acceso gratuito a grupos vulnerables, asociaciones civiles y estudiantes, en coordinación con la Fundación Juan Gabriel.

A través de recorridos guiados, las y los visitantes pueden conocer el legado artístico y la historia del “Divo de Juárez”, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre la comunidad.

Autoridades destacaron que este logro contribuye a proyectar una imagen positiva de Ciudad Juárez, al posicionarla como un destino cultural con alcance internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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