Reafirma Bonilla compromiso con la vida y la familia ante líderes evangélicos

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Alcalde de Chihuahua dialoga con pastores sobre políticas públicas enfocadas en valores y tejido social.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla sostuvo un encuentro con integrantes de la Confraternidad Ministerial Evangélica de la región centro-sur del estado, donde abordó las políticas públicas impulsadas por su administración en materia de dignidad humana, protección de la vida y fortalecimiento de la familia.

Durante la reunión participaron pastores y pastoras de distintas congregaciones, quienes dialogaron con el edil sobre el enfoque social del Gobierno Municipal. El mandatario local destacó que su administración mantiene una línea definida en la promoción de valores fundamentales como base para la cohesión social.

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“En este gobierno defendemos la vida, defendemos a la persona y defendemos a la familia. Creemos en la familia como la institución básica de la sociedad y en la vida como el valor más preciado”, expresó.

El alcalde expuso que este modelo de gobierno ha sido llevado a foros internacionales, incluyendo su participación en la Organización de las Naciones Unidas durante el Día Mundial de las Ciudades, donde presentó estrategias orientadas a la construcción de comunidades sostenibles con enfoque familiar.

Asimismo, señaló que Chihuahua Capital ha compartido experiencias en espacios académicos internacionales como la Universidad de Harvard, en Boston, en el marco de la Semana de México. En ese contexto, explicó que se intercambiaron propuestas con otras ciudades del país para atender problemáticas como la violencia de género y la influencia de la narcocultura.

Bonilla también subrayó que su administración ha implementado medidas regulatorias dirigidas a sancionar espectáculos que promuevan la violencia o contenidos que denigren a la mujer, acciones que, aseguró, han comenzado a replicarse en otras ciudades del país como parte de una estrategia más amplia de prevención social.

“El combate a la violencia y a la normalización de la cultura del delito requiere firmeza y congruencia en las decisiones públicas”, señaló.

Por su parte, el pastor Bruno Escobar, representante de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para este tipo de encuentros. Además, anunció la organización de una marcha en favor de la vida y la familia, programada para el próximo 30 de mayo, con el objetivo de convocar a la ciudadanía en torno a estos valores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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