febrero 13, 2026 | 13:06
InicioEstado

Exige diputada Jael Argüelles frenar guardias de 36 horas a médicos en formación

Estado

POR Redacción ADN / Agencias
Presenta exhorto para garantizar descanso tras jornadas de 24 horas en hospitales de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó un Punto de Acuerdo ante la Diputación Permanente para exigir al Poder Ejecutivo Estatal y a la Secretaría de Salud el alto inmediato a las guardias de hasta 36 horas consecutivas, así como a prácticas que calificó como maltrato institucional contra médicas y médicos en formación.

La legisladora señaló que, pese a que las Normas Oficiales Mexicanas establecen lineamientos claros sobre la duración y organización de las guardias, en Chihuahua persisten jornadas extendidas que representan un riesgo tanto para el personal médico como para los pacientes.

Argüelles citó la NOM-001-SSA-2023, la cual regula la duración de las guardias médicas y establece descansos obligatorios posteriores a turnos de 24 horas. Indicó que la evidencia científica advierte que la privación crónica del sueño puede generar errores clínicos, deterioro cognitivo, agotamiento emocional y síndrome de burnout.

“Si a nivel federal ya se reconoce que la fatiga extrema es un riesgo inaceptable, ¿por qué en Chihuahua se sigue normalizando el maltrato, las guardias de castigo y las condiciones indignas?”.

La diputada subrayó que instituciones federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han emitido disposiciones para limitar las guardias a un máximo de 24 horas continuas y garantizar el descanso posterior obligatorio, sin afectar la trayectoria académica del personal en formación.

El Punto de Acuerdo plantea exhortar a las autoridades estatales de salud a garantizar el descanso efectivo tras guardias de 24 horas, exentar a las y los médicos en formación de actividades durante ese periodo y evitar afectaciones en su evaluación académica. Asimismo, propone implementar acciones para proteger su salud física y mental.

“Cuidar a quienes nos cuidan no es un favor, es una obligación del Estado. La formación médica no puede seguir basada en el desgaste, el miedo y la violencia institucional”.

La propuesta será analizada por las instancias correspondientes, en un contexto donde a nivel nacional se ha intensificado el debate sobre las condiciones laborales del personal médico en formación y la necesidad de armonizar la práctica hospitalaria con estándares de seguridad y derechos laborales.

