Exige Morena juicio político contra Maru Campos durante marcha en Chihuahua

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Ariadna Montiel acusa a la gobernadora de favorecer intereses extranjeros y anuncia acciones políticas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Morena realizó este sábado una marcha en Chihuahua capital para exigir que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se separe del cargo y enfrente un juicio político por presunta traición a la patria.

La movilización, denominada “Marcha por la Seguridad, la Paz y la Defensa de la Soberanía”, reunió a cientos de simpatizantes que recorrieron la avenida División del Norte desde la glorieta a Francisco Villa hasta Palacio de Gobierno.

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Durante el trayecto y el mitin posterior, los asistentes lanzaron consignas como “Chihuahua no se vende, Chihuahua se defiende”, “Con el pueblo todo, con la injerencia nada” y “Fuera Maru Campos”.

En el templete participaron dirigentes y figuras nacionales y estatales de Morena, entre ellos Ariadna Montiel, Andrés López Beltrán, el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, la senadora con licencia Andrea Chávez y el coordinador parlamentario Cuauhtémoc Estrada.

“Impulsaremos un juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, afirmó Ariadna Montiel durante su intervención.

La dirigente nacional de Morena sostuvo que su movimiento defenderá la soberanía nacional y continuará combatiendo la corrupción y los privilegios.

Asimismo, acusó a la mandataria estatal de favorecer intereses extranjeros tras la polémica generada por versiones sobre la presunta participación de elementos de inteligencia estadounidenses en operativos de seguridad en Chihuahua.

Los dirigentes morenistas también denunciaron bloqueos carreteros y obstáculos para impedir la llegada de simpatizantes provenientes de distintos municipios y entidades del país.

La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, aseguró que pese a las acciones para dificultar la movilización, la marcha logró realizarse con la participación de militantes y simpatizantes de distintas regiones.

Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Estrada defendió la presencia de personas provenientes de otros estados y afirmó que cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a transitar y participar libremente en actividades políticas dentro del país.

La movilización concluyó con un mitin frente a Palacio de Gobierno, donde Morena reiteró sus críticas al Gobierno estatal y anunció que continuará impulsando acciones políticas contra la gobernadora María Eugenia Campos.

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