Acusa Andrea Chávez bloqueo y guerra sucia tras marcha de Morena en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La senadora aseguró que hubo cierres carreteros, suspensión de transporte y obstáculos para impedir la movilización convocada por Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La senadora Andrea Chávez aseguró que existieron intentos para obstaculizar la marcha convocada por Morena en la ciudad de Chihuahua, al denunciar bloqueos carreteros, cancelación de transporte público y acciones de “guerra sucia” para desalentar la participación ciudadana.

A través de redes sociales y durante entrevistas con medios de comunicación, la legisladora afirmó que, pese a las dificultades, la movilización logró reunir a simpatizantes del movimiento.

- Publicidad - HP1

“¡Bloquearon carreteras, cancelaron el transporte público, inundaron de guerra sucia las calles de Chihuahua, y aún así: ¡FRACASARON!”, expresó Andrea Chávez.

La senadora sostuvo que la manifestación reflejó el descontento social hacia el gobierno estatal y aseguró que la participación ciudadana representa el inicio de una nueva etapa política en Chihuahua rumbo a 2027.

“A pesar de todas las estrategias de boicotear esta marcha, la gente llegó, la gente animada, la gente esperanzada”, declaró.

Durante su mensaje, Chávez denunció que hubo afectaciones en distintos puntos carreteros, incluyendo las rutas de Villa Ahumada, Sacramento, Cuauhtémoc, Delicias y Satevó, además de señalar presuntos obstáculos colocados por dependencias estatales.

La legisladora vinculó la movilización con las críticas de Morena al gobierno estatal por el caso relacionado con la presencia de personas extranjeras durante el operativo en la Sierra Tarahumara.

En ese contexto, calificó como grave la falta de información oficial sobre la participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en el municipio de Morelos.

“En principio es traición a la patria, porque no hubo información a Cancillería, no hubo información al gobierno federal”, afirmó.

Andrea Chávez también sostuvo que la marcha buscó expresar el “hartazgo” de la población frente a la situación de inseguridad en Chihuahua y reiteró que Morena buscará competir por el gobierno estatal en las elecciones de 2027.

La movilización fue convocada por la dirigencia nacional y estatal de Morena, en medio de las tensiones políticas generadas por las investigaciones sobre el operativo donde fueron localizados laboratorios clandestinos y murieron dos ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero.

Con información de declaraciones públicas y redes sociales

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.