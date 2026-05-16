Toman simpatizantes de Maru Campos casetas de Sacramento y Cuauhtémoc

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Bloqueos buscan impedir llegada de manifestantes convocados a protesta contra la gobernadora en Chihuahua capital

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Simpatizantes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván tomaron este sábado las casetas de cobro de Sacramento y Cuauhtémoc como parte de las acciones para impedir el ingreso a Chihuahua capital de personas que acudirían a la marcha convocada por Morena contra la mandataria estatal.

Los bloqueos se registraron desde la mañana en ambos puntos carreteros, donde grupos de manifestantes limitaron parcialmente el tránsito vehicular en dirección hacia la capital del estado.

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De acuerdo con los participantes, la intención es frenar el arribo de contingentes que asistirían a la movilización convocada para exigir la separación del cargo de la gobernadora y promover un juicio político en su contra.

La protesta ocurre en medio de la polémica generada tras la difusión de versiones relacionadas con la supuesta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en la entidad.

Uno de los hechos señalados corresponde a un operativo en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde dos ciudadanos estadounidenses fallecieron tras un accidente vehicular.

Los manifestantes afirmaron que mantendrán los bloqueos hasta que concluya la movilización convocada por Morena en Chihuahua capital.

En la caseta de Sacramento, grupos de simpatizantes permanecieron apostados para impedir el tránsito de norte a sur sobre la carretera federal.

Mientras tanto, en la caseta de Cuauhtémoc también se reportó la presencia de manifestantes que restringieron parcialmente la circulación vehicular hacia Chihuahua capital.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre acciones de desalojo o restablecimiento total del tránsito, mientras elementos de seguridad permanecen únicamente en labores de vigilancia a distancia.

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