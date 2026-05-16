Provoca bloqueo carretero largas filas rumbo a Chihuahua por marcha contra Maru Campos

Publicidad - LB2 -

Productores agrícolas mantienen cierre parcial en la carretera Juárez-Chihuahua para impedir paso de simpatizantes de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las tensiones políticas entre simpatizantes de Morena y grupos afines al PAN se trasladaron este sábado a las carreteras del estado, luego de que productores agrícolas bloquearon parcialmente el acceso a la ciudad de Chihuahua para impedir el paso de personas que se dirigían a una marcha convocada contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El bloqueo se registró a la altura de El Sauz, sobre la carretera federal Ciudad Juárez-Chihuahua, donde agricultores y ciudadanos instalaron barricadas y cerraron parcialmente la circulación.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con los reportes, entre los participantes se identificó a líderes agrícolas de municipios como Delicias, Camargo, Jiménez y Parral, señalados como afines al Gobierno estatal.

La protesta provocó largas filas de vehículos particulares y unidades de carga pesada que permanecieron varadas durante varias horas en la zona.

Los manifestantes señalaron que buscaban impedir el acceso de presuntos “acarreados” que se dirigían a la movilización convocada por Morena en la capital del estado.

La marcha programada para este sábado tiene como objetivo exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos por presuntos actos de “traición a la patria”, según los organizadores.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a grupos de productores interceptando autobuses y vehículos particulares para revisar a los pasajeros e impedir el paso hacia Chihuahua capital.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre un operativo de desalojo ni detallado acciones para restablecer totalmente la circulación en la carretera federal.

Elementos de seguridad permanecieron en el sector únicamente en labores de vigilancia y monitoreo ante el riesgo de mayores confrontaciones o afectaciones al tránsito vehicular.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.