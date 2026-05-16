Defiende Sheinbaum continuidad de la Transformación y rechaza injerencia extranjera

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Presidenta afirma en Yucatán que ningún gobierno extranjero ni “los corruptos de antes” frenarán a la 4T.

Kanasín, Yuc. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ningún gobierno extranjero ni actores políticos vinculados con la corrupción del pasado podrán arrebatarle al pueblo mexicano el proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la mandataria sostuvo que la fuerza de su gobierno proviene del respaldo ciudadano y reiteró que no traicionará al pueblo de México.

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“Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”, expresó.

Sheinbaum también señaló que ninguna persona deshonesta puede escudarse bajo los principios de la Cuarta Transformación.

“Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo”, puntualizó.

La presidenta destacó que la esencia del movimiento político que encabeza radica en gobernar “por el pueblo y para el pueblo”, además de impulsar políticas sociales enfocadas en bienestar, salud, vivienda y educación.

Durante su mensaje, recordó que el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento en términos reales en los últimos años y aseguró que el Gobierno federal trabaja en la ampliación de infraestructura hospitalaria y educativa.

Asimismo, mencionó que actualmente se desarrollan proyectos para crear 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y 300 mil lugares adicionales en Educación Superior.

Sheinbaum afirmó que la continuidad de los programas sociales y las políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación depende de la participación y conciencia ciudadana.

La mandataria también destacó la construcción de 1.8 millones de viviendas y la continuidad de Programas y Becas para el Bienestar como parte de las acciones prioritarias de su administración.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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