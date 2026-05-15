Lamenta JMAS presunto mal uso de tinacos entregados en Los Kilómetros

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El organismo detectó publicaciones sobre supuesta venta de apoyos otorgados mediante el programa “Agua para Todos”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) lamentó el presunto mal uso de apoyos entregados a familias de la zona de Los Kilómetros mediante el programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”.

El organismo informó que el objetivo de este esquema es apoyar a familias con dificultades de acceso al agua potable, por lo que reprobó cualquier acción que afecte directamente a quienes realmente requieren este beneficio.

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La JMAS detalló que como parte del programa fueron entregados 3 mil tinacos a habitantes del sector para fortalecer el almacenamiento y abastecimiento de agua potable en los hogares.

A través de redes sociales, la dependencia detectó imágenes relacionadas con la presunta venta de tinacos distribuidos recientemente por el organismo operador.

“La JMAS lamenta y descalifica cualquier acción que represente mal uso de estos apoyos”.

La dependencia reiteró que continuará con el suministro diario de agua mediante pipas en la zona de Los Kilómetros como parte de las acciones permanentes de atención a este sector de Ciudad Juárez.

Asimismo, aclaró que el reparto de agua seguirá realizándose conforme al censo previamente elaborado y únicamente a personas registradas dentro del programa, de acuerdo con el número de tinaco asignado.

La Junta de Agua y Saneamiento hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable y solidaria los apoyos entregados, priorizando a las familias con mayores necesidades.

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