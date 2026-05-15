Habría negociado exsecretario de Finanzas de Sinaloa entrega a autoridades de EU

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Enrique Díaz Vega es señalado por presuntos vínculos con “Los Chapitos” y buscaría colaborar con fiscales en Nueva York.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, habría viajado de Irlanda a Estados Unidos para entregarse a autoridades federales estadounidenses que lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con reportes de seguridad difundidos de manera extraoficial, el exfuncionario sinaloense se encontraría en Nueva York negociando con fiscales del Distrito Sur para convertirse en testigo cooperante dentro de investigaciones relacionadas con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

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Hasta el momento no existe información oficial sobre el resultado de las negociaciones ni sobre los posibles acuerdos alcanzados con las autoridades estadounidenses.

Díaz Vega formó parte del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya y encabezó la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024.

El exfuncionario aparece entre un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos financieros con integrantes del Cártel de Sinaloa.

“Sí está confirmada la negociación”, señaló el especialista en seguridad Eduardo Zeron García al referirse a los acercamientos del exsecretario con autoridades estadounidenses.

El analista indicó que el caso podría complicar cualquier estrategia jurídica impulsada desde México debido al interés de los involucrados en colaborar con el Gobierno de Estados Unidos para obtener posibles beneficios judiciales.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal mexicana ni estadounidense ha emitido posicionamientos oficiales adicionales sobre el proceso judicial, las acusaciones específicas o el estatus legal de Díaz Vega.

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