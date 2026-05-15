Equipa JMAS tanque San Francisco para mejorar presión de agua en temporada de calor

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La obra beneficiará a más de 11 mil cuentas en al menos 10 colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó el equipamiento del tanque San Francisco como parte de las acciones preventivas para fortalecer el suministro de agua potable durante la temporada de calor.

La obra contempla la operación de un tanque con capacidad de 3 mil metros cúbicos, además de dos sistemas de rebombeo que permitirán mejorar la presión y continuidad del servicio en diversas colonias de la ciudad.

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El ingeniero Fernando Romero, del departamento de Extracción y Distribución, informó que uno de los sistemas operará de manera permanente las 24 horas del día, mientras que el segundo funcionará como respaldo en caso de fallas mecánicas.

“Principalmente beneficia a las colonias Jardines de San Francisco y Fray García de San Francisco, sumado a 10 colonias más, con un total de 11 mil cuentas”.

La JMAS detalló que el tanque será abastecido por los pozos 207, 209 y 252, los cuales suministrarán agua a los equipos de rebombeo para garantizar el servicio en esta zona del suroriente de Ciudad Juárez.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva ante el incremento en la demanda de agua potable que se registra durante los meses de junio, julio y agosto.

Con este equipamiento, la Junta de Agua y Saneamiento busca fortalecer la eficiencia y confiabilidad del servicio durante la temporada de altas temperaturas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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