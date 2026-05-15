Evadió gobernadora interina de Sinaloa caso de exfuncionarios señalados por EU

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Yeraldine Bonilla afirmó desconocer las versiones sobre presuntas entregas voluntarias de excolaboradores de Rubén Rocha Moya.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, evitó pronunciarse sobre las versiones que señalan la presunta entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de exfuncionarios ligados al gobierno de Rubén Rocha Moya.

Al salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria estatal fue cuestionada por medios de comunicación sobre los reportes relacionados con Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

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Las versiones difundidas este viernes señalan que ambos exfuncionarios habrían iniciado negociaciones con autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Bonilla Valverde aseguró desconocer el tema y señaló que no contaba con información sobre los reportes difundidos durante la mañana.

“No sé nada… no he traído celular toda la mañana y desconozco esos temas”.

La gobernadora interina agregó que hasta el momento no existía una notificación oficial hacia el Gobierno de Sinaloa y afirmó que el asunto corresponde a autoridades federales.

“No nos han hecho del conocimiento y ese es un tema que le compete al gobierno federal”.

La reunión en Palacio Nacional estuvo enfocada en temas relacionados con la estructura médica del país, aunque la atención mediática se concentró en las versiones sobre las investigaciones estadounidenses contra exintegrantes del gabinete estatal.

Hasta ahora, autoridades mexicanas y estadounidenses no han emitido información oficial sobre posibles procesos judiciales o acuerdos de colaboración relacionados con los exfuncionarios sinaloenses.

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