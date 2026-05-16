Acusa Morena boicot del Gobierno estatal contra marcha por la soberanía

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Brighite Granados señala bloqueos y retrasos en carreteras para impedir llegada de simpatizantes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua condenó presuntos actos de intimidación y boicot registrados durante el traslado de ciudadanos que participarían en la marcha por la defensa de la soberanía realizada este fin de semana.

La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, acusó al Gobierno del Estado de intentar obstaculizar la movilización mediante cierres de casetas, bloqueos carreteros y retrasos en distintos puntos de acceso a la capital.

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“Tenemos reportes claros de afectaciones en las tramos carreteras hacia Chihuahua, particularmente contra compañeros que venían del sur y también contra quienes se trasladaban desde Ciudad Juárez”, denunció.

Granados sostuvo que algunos participantes fueron detenidos, retrasados e incluso intervenidos con la intención de impedir su llegada a la movilización.

La presidenta estatal de Morena atribuyó estas acciones a una estrategia impulsada desde el Gobierno encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván para inhibir la participación ciudadana.

“Ni las lonas, ni las declaraciones públicas, ni los bloqueos cambiarán el sentir de los chihuahuenses”, expresó.

La dirigente morenista aseguró que los hechos registrados reflejan temor político por parte del PAN ante la respuesta social y la convocatoria ciudadana.

Morena afirmó que la movilización se mantuvo como un ejercicio legítimo de expresión pública pese a las presuntas acciones de presión y hostigamiento denunciadas durante los traslados.

Brighite Granados reiteró que su partido continuará impulsando actividades de participación política y sostuvo que no permitirán que este tipo de prácticas inhiban la movilización ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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