Acusa Cuauhtémoc Estrada sabotaje por suspensión del BOWI previo a marcha de Morena

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El coordinador morenista afirmó que la medida busca desalentar la participación ciudadana en la movilización convocada para este sábado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó al Gobierno del Estado de intentar obstaculizar la marcha convocada por su partido mediante la suspensión del servicio de la ruta troncal BOWI programada para este sábado.

El legislador calificó la medida como autoritaria y aseguró que no existe una justificación técnica o operativa para detener completamente el sistema de transporte.

“El miedo no anda en burro y mañana aquí en Chihuahua tampoco en BOWI”.

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Estrada Sotelo señaló que la movilización afectaría únicamente un tramo reducido del recorrido del sistema troncal y cuestionó la decisión de suspender el servicio en las 42 estaciones de la capital.

El diputado sostuvo que la medida busca desalentar la participación ciudadana y generar inconformidad entre la población para responsabilizar políticamente a Morena por las afectaciones.

“Lo único que buscan es desalentar la participación ciudadana y generar molestia entre la población”.

El coordinador parlamentario afirmó que la suspensión del servicio perjudica directamente a estudiantes, trabajadores y usuarios que dependen del transporte público para trasladarse durante el fin de semana.

Asimismo, consideró que la decisión vulnera tanto el derecho a la movilidad como las libertades de expresión y manifestación.

Estrada Sotelo aseguró que en otras movilizaciones únicamente se han realizado desvíos parciales sin necesidad de suspender completamente el sistema BOWI.

Finalmente, reiteró que Morena mantendrá la convocatoria a la marcha y acusó al Gobierno del Estado de utilizar instituciones y servicios públicos con fines políticos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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