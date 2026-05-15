Convoca Morena a marcha por seguridad y soberanía en Chihuahua

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Cuauhtémoc Estrada afirmó que la movilización será pacífica y contará con participación de ciudadanos de todo el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, defendió la marcha convocada para este sábado en la capital del estado y aseguró que la movilización tiene como objetivo exigir seguridad, paz y respeto a la soberanía.

El legislador acusó a autoridades y actores del Partido Acción Nacional de desinformar sobre la protesta y afirmó que la manifestación se realizará de manera pacífica con participación de personas provenientes de distintos municipios de Chihuahua.

“Mañana vamos a marchar en forma pacífica. ¿Quiénes? Las y los chihuahuenses de los 67 municipios de este hermoso y grande estado”.

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Estrada Sotelo informó que la concentración está programada para las 15:00 horas en la Glorieta Pancho Villa, ubicada sobre avenida Universidad y División del Norte, desde donde partirán hacia Palacio de Gobierno.

El coordinador morenista sostuvo que la movilización busca exigir mejores condiciones de seguridad y paz para la población, además de defender la soberanía nacional.

También rechazó las declaraciones de funcionarios estatales que señalaron que Morena trasladaría personas de otras entidades para participar en la protesta.

“Morena no necesita traer gente de otros estados”, expresó el legislador al afirmar que su partido ha ganado las últimas elecciones federales y estatales en Chihuahua.

Estrada Sotelo aseguró que existe inconformidad entre sectores de la población por la forma en que, dijo, ha gobernado Acción Nacional en el estado.

Finalmente, el diputado recomendó a las personas asistentes acudir con ropa ligera, sombrero o sombrilla debido a las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana en la capital del estado.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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