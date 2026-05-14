Critica María Antonieta Pérez fideicomiso para arena de usos múltiples en Juárez

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Diputada de Morena cuestiona inversión estatal y señala rezago en infraestructura educativa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, criticó la aprobación en el Congreso del Estado de un fideicomiso destinado a la construcción de una arena de usos múltiples en Ciudad Juárez, al considerar que la inversión debió priorizar necesidades sociales y educativas en la entidad.

La legisladora señaló que la iniciativa fue enviada por la gobernadora María Eugenia Campos y aprobada por diputados del PAN y PRI en el Congreso local.

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De acuerdo con Pérez Reyes, de manera extraoficial se contempla una aportación estatal de 300 millones de pesos, mientras que la Unión Ganadera aportaría otros 200 millones para el desarrollo del proyecto.

“¿De qué se trata?, es un proyecto que ella pactó con sus amigos de la Unión Ganadera”.

La diputada sostuvo que el proyecto representa una inversión enfocada principalmente en actividades relacionadas con rodeos y eventos organizados por la Unión Ganadera.

Asimismo, aclaró que su postura no es en contra del sector ganadero ni de las actividades productivas vinculadas al campo, sino sobre la prioridad en la asignación de recursos públicos.

Pérez Reyes afirmó que existen necesidades urgentes en materia educativa, particularmente en Ciudad Juárez, donde aseguró que persiste un déficit de escuelas primarias y secundarias en distintos sectores.

La legisladora señaló que en el Distrito 10 de Ciudad Juárez existe faltante de planteles educativos y casos de menores que esperan hasta dos años para ingresar a primaria.

Indicó que en diversas ocasiones se ha planteado ante autoridades educativas estatales la necesidad de construir nuevas escuelas en zonas con crecimiento poblacional.

Según explicó, funcionarios del sector educativo han reconocido la problemática, aunque argumentan limitaciones presupuestales para ejecutar nuevos proyectos escolares.

“El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de priorizar las necesidades de la sociedad, no de un grupo económico en particular”.

La diputada reiteró que Morena votó en contra de la iniciativa al considerar que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a infraestructura educativa y necesidades sociales de mayor impacto para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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