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En México, ejercer la comunicación ya no significa únicamente informar. Hoy implica resistir, adaptarse, verificar, interpretar y muchas veces, sobrevivir a un entorno marcado por la polarización, la inmediatez y la desinformación.

En el marco del Día del Comunicólogo, he reflexionado mucho sobre lo que significa dedicar la vida a comunicar. Y no hablo solamente de estar frente a una cámara, un micrófono o una red social; hablo de la responsabilidad diaria de construir conversaciones públicas, contar historias humanas y entender que detrás de cada mensaje existe un impacto real en la sociedad.

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Después de más de dos décadas trabajando en medios de comunicación en Ciudad Juárez, en radio, televisión, análisis y conducción, he aprendido que esta profesión cambia constantemente, pero su esencia sigue siendo la misma, conectar con las personas desde la verdad, la sensibilidad y la responsabilidad.

Hoy cualquiera puede publicar contenido. Pero comunicar va mucho más allá de subir información, para mi comunicar implica investigar, escuchar, contextualizar y entender que una palabra puede informar, pero también manipular; puede generar conciencia o alimentar odio y precisamente ahí está el gran reto de nuestra profesión en estos tiempos.

México sigue siendo uno de los países más complejos para ejercer el periodismo y la comunicación; no solamente por los riesgos que enfrentan muchos compañeros periodistas, sino también por la saturación informativa y la velocidad con la que se consume contenido todos los días. Vivimos rodeados de información, pero no necesariamente de reflexión.

Por eso, en mi trabajo diario, he entendido que no se trata de ser idealista desde mi experiencia se trata de tener objetivos claros sobre lo que quiero aportar desde el espacio que he construido.

Con Voces y Visión, con mis entrevistas, análisis y contenidos, busco abrir conversaciones necesarias, visibilizar historias, acercar temas complejos a la ciudadanía y generar espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas porque al final, comunicar también es servir y esa palabra pocas veces se menciona.

Servir a la comunidad significa prepararse, investigar, escuchar con atención y asumir con seriedad el privilegio de tener un espacio público para mi sgnifica entender que las audiencias merecen respeto, contexto y honestidad.

No siempre es sencillo pues hay presión, desgaste emocional, polarización y una competencia constante por la atención digital. Pero aun así, sigo creyendo que vale la pena hacer comunicación con propósito porque mi comunidad merece mi mejor esfuerzo todos los días. Merece contenidos responsables, entrevistas humanas, análisis honestos y espacios donde todavía sea posible dialogar en medio del ruido.

Esa es la parte más valiosa de esta profesión, entender que comunicar no es solamente hablar; es construir puentes en una sociedad que muchas veces ha dejado de escucharse.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.