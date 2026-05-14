NotebookLM: cuando Google convierte tus artículos en podcasts y presentaciones

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(Quinta entrega de la serie “IA en el laboratorio de las ideas”)

En la entrega anterior pusimos a prueba la inteligencia artificial (IA) Humata y descubrimos que la simplicidad extrema puede ser una virtud cuando se necesitan respuestas rápidas a partir de un documento. Al final les dejé una pregunta: ¿y si, en lugar de solo hacerle preguntas a un PDF, pudiéramos pedirle a una IA que nos generara un podcast, una presentación o un cuaderno interactivo a partir de artículos científicos, o que analizara 50 documentos simultáneamente? Hoy exploramos NotebookLM, una herramienta de Google que ha redefinido la forma de interactuar con fuentes académicas.

Imaginemos que estamos preparando una clase sobre manufactura sustentable y que tenemos cinco artículos clave que nuestros alumnos deben comprender. Podríamos pedirles que los lean completos, aun cuando sabemos que muchos no lo harán, o bien generar un resumen en audio en formato podcast que puedan escuchar de camino a la universidad, acompañado de una guía de estudio interactiva. Ese es exactamente el tipo de transformación que permite realizar NotebookLM.

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NotebookLM (notebooklm.google.com) es una herramienta de investigación y organización de ideas desarrollada por Google Labs que utiliza inteligencia artificial (lógicamente, su modelo Gemini) para ayudar a los usuarios a interactuar con documentos, videos e incluso páginas web. El procedimiento inicial es similar al de las herramientas ya reportadas; se suben las fuentes (PDFs, páginas web, videos de YouTube o documentos de Google Drive) y se abre un espacio de trabajo donde se puede conversar con ellas. Es aquí donde NotebookLM da un salto que ninguna de las herramientas anteriores ofrece, ya que además de responder las preguntas típicas, puede generar resúmenes de audio en formato podcast con dos interlocutores que discuten el contenido de los documentos, crear guías de estudio, producir líneas de tiempo, elaborar documentos informativos, generar presentaciones a partir de las fuentes cargadas o generar un pequeño video.

Lo atractivo de Notebook LM es que no solo lee los documentos, sino que los transforma en formatos completamente distintos, además de ser gratuito con una cuenta de Google, aunque tiene un límite diario de interacciones. También se ha integrado recientemente a los planes de Google Workspace para equipos que requieren un uso más intensivo. Para poner a prueba a NotebookLM, subí tres artículos sobre cadenas de suministro sustentables y le hice tres solicitudes al igual que en las anteriores. En la primera, le pedí que generara un resumen en audio tipo podcast y el resultado fue sorprendente: había dos voces en español discutiendo los resultados de manera fluida, lo cual le tomó aproximadamente 12 minutos. Para la segunda solicitud, le pedí una comparación de las metodologías de los tres artículos y que la salida fuera en formato escrito. La respuesta fue clara, organizada y con referencias a fuentes específicas. En la tercera solicitud fui más exigente, ya que le pedí que generara una guía de estudio con preguntas clave para mis alumnos de posgrado. Aquí, NotebookLM generó un reporte estructurado con preguntas por niveles de complejidad, lo que me tomaría una hora hacerlo manualmente.

¿Qué aprendimos de esta prueba? Creo que una de las fortalezas de NotebookLM es su capacidad para transformar documentos en múltiples formatos, como audio, guías, presentaciones y videos, algo que no se veía en las herramientas anteriores de esta serie. Además, dado que las respuestas siempre están vinculadas a las fuentes cargadas, se reducen las alucinaciones y la integración con el ecosistema de Google facilita el flujo y manejo de los archivos. En cuanto a las limitaciones, en los podcasts generados se debe indicar que se desean en español y con un tono o acento latino. Además, el límite de interacciones diarias puede resultar restrictivo y no busca literatura nueva en la red, limitándose a lo que uno le proporciona. Basado en ello, en una escala de cinco estrellas, a NotebookLM le otorgo cinco en utilidad, cuatro en facilidad de uso y cinco en accesibilidad económica.

En conclusión, considero que NotebookLM es un gran salto en comparación con lo que hemos visto en esta serie, ya que pasa de leer documentos a transformarlos. Esta herramienta es valiosa para docentes e investigadores que necesitan convertir literatura compleja en materiales accesibles, como videos, podcast y presentaciones. Sin embargo, tengan en cuenta que por más impresionantes que sean sus resultados, la interpretación crítica sigue siendo nuestra responsabilidad.

Ahora, dejo la pregunta para la próxima entrega: ¿y si pudiéramos seleccionar un párrafo que no entendemos en un artículo científico y pedirle a la IA que nos lo explicara con palabras sencillas, como si tuviéramos al autor frente a nosotros? Eso es lo que promete Explainpaper, y la pondremos a prueba en la siguiente entrega.

¡Nos leemos en la próxima entrega!

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.