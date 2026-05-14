No registres tu celular, resite

Publicidad - LB2 -

No es con cadenas como se somete a una nación, es con control, con vigilancia, con la pérdida gradual de libertades. Y hoy, el primer paso de esa marca se le quiere imponer a los mexicanos.

Así comienzan las épocas oscuras, con la apariencia de orden, con la promesa de seguridad. El registro obligatorio de líneas celulares que impulsa el régimen de Morena no es una política pública más; es el umbral de una transformación peligrosa, donde el ciudadano deja de ser libre para convertirse en objeto de vigilancia.

- Publicidad - HP1

Quieren tu número, pero no se detienen ahí. Quieren tu identidad, tu ubicación, tus vínculos, tu vida digital completa. Porque quien controla tu teléfono, controla mucho más que un dispositivo: controla tus conversaciones, tus decisiones, tus cuentas, controla tu libertad.

Esto no es una medida aislada. Es parte de una arquitectura de control que avanza paso a paso: primero los datos biométricos, el registro de tu cuerpo; después el registro de tu celular, el control de tu comunicación; y lo que sigue ya asoma en el horizonte: la prohibición del dinero en efectivo, el control de tu economía.

Un sistema donde todo queda registrado. Donde cada movimiento deja huella. Donde disentir no solo es observado, sino potencialmente castigado. Ese no es el México de ciudadanos, es el México de los sometidos.

Por eso hemos decidido dar la batalla en todos los frentes. Hemos denunciado ante la Profeco los abusos y presiones de las compañías telefónicas que pretenden obligar a los usuarios a someterse. Hemos interpuesto recursos legales para impedir la extorsión de condicionar el servicio a la entrega de datos personales. Hemos promovido amparos para frenar esta violación frontal a los derechos fundamentales.

Estamos dando la batalla frontal hombro a hombro junto a millones de mexicanos que están decididos a defender su libertad.

Esta es una batalla de David contra Goliat y el resultado será el de David contra Goliat.

No registres tu celular, resiste. No entregues tu libertad, resiste. No cedas ante las amenazas, resite.

Que quede claro: no vamos a retroceder. No vamos a ceder. Y no vamos a rendirnos.

El régimen apuesta a que tengas miedo, a que obedezcas, a que cedas pero se equivocan. Lo que van a encontrar es resistencia. Resistencia organizada, firme y decidida a derrotar este intento de control hasta sus últimas consecuencias.

No registres tu celular. No entregues tu libertad. Resiste.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.