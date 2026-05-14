Exige Herminia Gómez esclarecer denuncias de violencia en kínder de Chihuahua

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Diputada solicita información sobre protocolos y atención a estudiantes neurodivergentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Herminia Gómez Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado información relacionada con los protocolos y acciones implementadas tras las denuncias por presuntos actos de violencia en el Jardín de Niños María Castañeda, en la ciudad de Chihuahua.

La legisladora presentó una serie de cuestionamientos dirigidos al secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, con el objetivo de conocer las medidas aplicadas para atender casos de presunta violencia contra niñas y niños neurodivergentes dentro de instituciones educativas.

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Lo anterior deriva de denuncias realizadas por madres y padres de familia relacionadas con presuntas agresiones, actos de discriminación y posibles violaciones en perjuicio de menores.

Herminia Gómez señaló que este tipo de situaciones impactan tanto a estudiantes como al personal docente y a las comunidades escolares en general.

“Esta situación vulnera a todo el sistema escolar, a Maia y a Frida, a las y los docentes y también a los demás niños del kinder”.

Entre los temas planteados por la legisladora se encuentran los protocolos existentes para atender denuncias relacionadas con violencia hacia estudiantes neurodivergentes, así como las medidas de apoyo psicológico y académico destinadas a las comunidades escolares afectadas.

También solicitó información sobre las garantías de debido proceso para el personal docente involucrado y los programas de capacitación obligatoria en materia de autismo y neurodivergencias.

La diputada pidió que las autoridades educativas informen sobre las acciones preventivas implementadas para proteger a niñas, niños, docentes y familias dentro del sistema escolar estatal.

Herminia Gómez señaló que espera una respuesta por parte de la Secretaría de Educación y Deporte ante una problemática que, afirmó, se presenta con mayor frecuencia en distintos espacios educativos de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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