Recibe Marco Bonilla reconocimiento de la CNC por apoyo al campo

La Confederación Nacional Campesina agradece respaldo del Gobierno Municipal a delegación que viajó a Veracruz.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla recibió un reconocimiento por parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en agradecimiento al apoyo otorgado por el Gobierno Municipal al sector rural.

De acuerdo con lo informado, el respaldo consistió en un apoyo económico destinado al viaje de la Delegación CNC Chihuahua al Puerto de Veracruz, realizado el 6 de enero de 2025, con el objetivo de cumplir con actividades y metas de la organización.

Representantes del sector campesino señalaron que la aportación municipal fue determinante para concretar la participación de la delegación en dicho encuentro, vinculado a acciones de fortalecimiento organizativo y productivo.

El reconocimiento fue entregado como muestra de agradecimiento por el acompañamiento institucional brindado al campo chihuahuense, en un contexto donde el sector enfrenta desafíos relacionados con costos de producción y condiciones climáticas.

De acuerdo con lo expuesto, las actividades impulsadas buscan incidir en la mejora de la producción agrícola y en el beneficio de las familias del medio rural en el municipio de Chihuahua.

El Gobierno Municipal destacó que el respaldo al sector primario forma parte de las políticas locales orientadas a fortalecer la economía rural y apoyar a las organizaciones campesinas en sus gestiones.

