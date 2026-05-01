Localizan tres cuerpos sepultados en patios de viviendas en Ciudad Juárez

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Los hallazgos ocurrieron en distintos fraccionamientos durante operativos vinculados a investigaciones por desaparición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades localizaron tres cuerpos sepultados de manera clandestina en patios de viviendas en distintos puntos de la ciudad durante la presente semana, como parte de operativos relacionados con investigaciones de personas desaparecidas.

El caso más reciente se registró la tarde del jueves en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro etapa II, donde elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Cedros del Altiplano y Prolongación Oriente XXI. Durante la inspección, fue localizado un cuerpo enterrado en el patio de la vivienda.

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El hallazgo se logró con el apoyo de un binomio canino K9, que permitió ubicar restos humanos ocultos de manera clandestina. Tras el descubrimiento, el área fue asegurada para la intervención de peritos y el inicio de las diligencias correspondientes.

Aproximadamente una hora antes, autoridades habían confirmado otro hallazgo similar en el fraccionamiento Finca Bonita, donde también se encontró un cuerpo sepultado bajo condiciones semejantes, lo que refuerza una línea de investigación vinculada a prácticas clandestinas de inhumación.

Estos hechos se suman a un tercer caso registrado días atrás, cuando elementos estatales, con apoyo de personal militar y de la Guardia Nacional, localizaron el cadáver de un hombre enterrado en el patio de una vivienda, bajo un patrón similar.

Las autoridades mantienen bajo resguardo los inmuebles intervenidos mientras continúan los trabajos periciales y de investigación, enfocados en la identificación de las víctimas y la posible localización de más restos humanos en dichas zonas.

Los operativos forman parte de acciones coordinadas en torno a carpetas de investigación por desaparición, en un contexto donde la localización de fosas clandestinas en entornos urbanos ha generado preocupación entre autoridades y colectivos de búsqueda.

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