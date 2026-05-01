Descarta Rocha Moya solicitar licencia ante acusaciones de EU

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El gobernador de Sinaloa afirma que enfrentará el proceso conforme a la ley y pide no anticipar conclusiones.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó que vaya a solicitar licencia para separarse del cargo, tras los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, dados a conocer por autoridades de Estados Unidos.

El mandatario estatal respondió a las peticiones realizadas por dirigentes nacionales del PRI y del PAN, quienes han planteado que debería apartarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.

“No, voy a seguir el proceso, todo lo que me corresponde (…) tengo el conocimiento para analizar y revisar esta situación”.

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Rocha Moya indicó que atenderá los señalamientos conforme a lo que establece la ley mexicana y pidió no adelantar juicios sobre el caso, en tanto no se presenten pruebas formales por parte de las autoridades estadounidenses.

El gobernador también señaló que sostuvo comunicación con la presidenta de México, y aseguró que la situación se mantiene en revisión a la espera de los elementos que pueda presentar la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con lo informado, el pasado 29 de abril el Gobierno de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el exsecretario de Seguridad Pública estatal Gerardo Mérida Sánchez, así como mandos de la Fiscalía General del Estado.

El Gobierno estadounidense ha solicitado la extradición de los implicados; sin embargo, autoridades mexicanas han señalado que hasta el momento no se han presentado pruebas que acrediten responsabilidad penal.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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