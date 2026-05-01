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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno
Twitter / @AlitoMorenoC | El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Anuncia PRI solicitud para retirar registro a Morena por presuntos vínculos criminales

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
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Alejandro Moreno sostiene que existen elementos para iniciar un proceso legal ante autoridades electorales

Ciudad de México (ADN/Staff) – El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará una solicitud formal para retirar el registro a Morena como partido político, al acusar presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una conferencia en el Senado, el líder priista aseguró que existen elementos que apuntan a una “estructura de complicidad” entre integrantes del partido oficialista y grupos delictivos, a partir de señalamientos recientes difundidos en Estados Unidos.

“Habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro a Morena, porque no es un partido político”, declaró.

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Moreno indicó que el PRI busca sustentar un procedimiento legal ante autoridades electorales, bajo el argumento de que existe una repetición de conductas que podrían justificar la cancelación del registro.

El dirigente vinculó su postura con investigaciones abiertas en cortes estadounidenses, particularmente en el Distrito Sur de Nueva York, donde se han presentado imputaciones contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sostuvo que los señalamientos no corresponden a casos aislados, sino que podrían reflejar una red de protección institucional a actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto.

Además, afirmó que el PRI ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversos funcionarios, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que también ha llevado el tema a instancias internacionales como la OEA.

El dirigente reiteró que su partido continuará impulsando acciones legales y políticas para que se investiguen estos hechos, en un contexto donde la confrontación entre oficialismo y oposición se intensifica rumbo a los próximos procesos electorales.

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