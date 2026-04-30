Refuerzan JMAS y Municipio coordinación para próximas obras en Juárez

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Buscan reducir afectaciones y mejorar planeación de infraestructura hidráulica y vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sostuvo una reunión de trabajo con áreas del Gobierno Municipal para fortalecer la coordinación en obras e intervenciones programadas en la ciudad.

En el encuentro participaron funcionarios de Obras Públicas y Seguridad Vial, con quienes se revisó la planeación de proyectos y acciones emergentes, con el objetivo de optimizar tiempos de ejecución y disminuir afectaciones a la ciudadanía.

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Autoridades de la JMAS informaron que estas mesas de trabajo se realizan de manera periódica para evitar duplicidad de obras y, en su caso, anticipar intervenciones necesarias antes de proyectos municipales.

“Revisamos los trabajos que trae cada dependencia, con el objetivo de no empatar obras o adelantarnos a realizar intervenciones necesarias”.

Durante la sesión se analizaron los trabajos complementarios del colector Cuatro Siglos, los cuales serán programados en horario nocturno para reducir el impacto en la movilidad vehicular.

Asimismo, se presentaron ante Seguridad Vial las próximas obras de la JMAS, con el fin de implementar estrategias que mantengan el flujo vehicular y prevengan congestionamientos.

También se revisaron proyectos municipales próximos a iniciar, con el propósito de identificar acciones previas en infraestructura hidráulica antes de labores de pavimentación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener paciencia ante las obras, al señalar que estas acciones buscan mejorar los servicios de agua y drenaje en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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