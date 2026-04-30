Juárez al límite: el costo de seguir creciendo hacia afuera.

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Hay una idea que ya no resiste más, la ciudad no puede seguir extendiéndose como si los recursos fueran infinitos simple y sencillamente no lo son. Cada nuevo fraccionamiento en la periferia no es solo una decisión inmobiliaria, es una carga acumulativa para una ciudad que ya opera al límite.

En entrevista con la doctora Marisol Rodríguez Sosa, urbanista, la conversación dejó de ser técnica y almenos para mi se volvio reveladora. Hablamos del costo de la periferia; no como concepto académico, sino como realidad cotidiana que miles de juarenses viven todos los días.

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Nos explicaba la especialista formada en ciudades como Rio de Janeiro que crecer hacia afuera sale caro, muy caro.

Le cuesta al gobierno, que tiene que llevar agua, drenaje, transporte, alumbrado y seguridad cada vez más lejos, con presupuestos que ya son insuficientes. Le cuesta a las familias, que pagan ese “ahorro” en vivienda con horas de traslado, gasto en transporte y menor acceso a servicios básicos y le cuesta a la ciudad, que se fragmenta, se dispersa y pierde cohesión.

La doctora fue clara en algo que suele confundirse pues detalló que no es lo mismo suburbio que periferia.

” El suburbio es planeado, conectado, funcional, la periferia, en cambio, son casas lejos de todo, con servicios precarios y comunidades que no cuentan con transporte.”

Y aquí es donde el tema deja de ser solo urbanismo y se convierte en un espejo. Porque si los recursos públicos ya no alcanzan para seguir extendiendo la mancha urbana, la alternativa lógica es la concentración y esto me comentaba es un concepto de ciudades más compactas, vivienda más cercana, espacios compartidos, servicios integrados. Es decir, cambiar la lógica de expansión por la lógica de comunidad.

Pero esa solución tiene un problema que no se resuelve con infraestructura sino con la cultura social y yo me pregunto:

¿Estamos listos para compartir responsabilidades?

Porque hablar de espacios comunes implica cuidarlos. Implica pagar cuotas vecinales, respetar reglas, sostener acuerdos colectivos y la realidad muchas zonas de Juárez dicen lo contrario pues la gente suele abandonar las áreas comunes, se cae en deterioro de infraestructura no hay comunidad.

Queremos ciudades más ordenadas, pero seguimos actuando como si lo público no nos perteneciera y esa es la contradicción de fondo.

No se trata solo de si el gobierno puede planear mejor, se trata de si la sociedad puede comportarse distinto.

Porque una ciudad compacta sin ciudadanía comprometida termina igual o peor y lo hemos visto en espacios compartidos convertidos en espacios abandonados o con cero mantenimiento.

Juárez está en un punto crítico. Seguir creciendo hacia afuera ya no es sostenible y los recursos no alcanzan, los servicios se diluyen y la calidad de vida se deteriora pero la concentración urbana no es una opción ideológica, es una necesidad financiera, social y territorial.

En la ciudad ya hay nuevas propuestas con modelos de vivienda más cercanos, recuperación de espacios intraurbanos, proyectos que apuestan por comunidad y no solo por expansión, claro no son soluciones mágicas, pero sí señales de que el debate está cambiando.

Vale la pena detenernos y analizarlas no como espectadores, sino como parte activa de la solución.

Porque el futuro urbano de Juárez no se va a definir solo en los escritorios de planeación, sino en decisiones cotidianas de las familias cuando elegimos donde vivir, cómo cuidamos lo común, qué tanto estamos dispuestos a involucrarnos.

La pregunta sigue siendo un reto pero ya no es estéril.

¿Podemos ser una ciudad más compacta, más cercana, más responsable?

Tal vez sí pero solo si dejamos de ver la ciudad como algo que otros deben resolver… y empezamos a asumirla como un espacio que también nos toca construir.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.