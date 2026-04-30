El niño que nunca llegó al salón

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En ciudad Juárez tenemos una conversación pendiente, es acerca de la educación. En esta ocasión no centraremos la conversación en los maestros que faltan, ni en la falta de infraestructura que hay en nuestras escuelas de nivel básico y tampoco tocaremos el tema sobre los planes de estudios que parecen diseñados para otro país menos para el nuestro. Nuestra conversación de hoy será menos tersa y más incómoda: porque hablaremos de lo que ocurre antes de que un niño ponga un pie en la escuela, y del por qué, muchos no llegan a ponerlo nunca.

En el último ciclo escolar en Cd. Juárez, los números no hablan, gritan y no mienten, porque nuestra ciudad tuvo la tasa de deserción casi al doble de la media nacional. Uno de cada 4 jóvenes, de entre 15 y 18 años no termina la preparatoria. ¿Quieren otro dato también muy revelador?: Cd. Juárez en un año perdió más de dos mil niños de nivel preescolar, una caída que representa el 5.5 por ciento de la matrícula en los más pequeños. Y esto no es una estadística menor, es una señal de que el problema no empieza desde que el joven desea abandonar sus estudios para empezar a trabajar. Empieza mucho antes, cuando nadie en la casa puede llevar al niño de cuatro años al kínder y muchas veces eso sucede porque en esa casa existe un turno en maquiladora que no empata con el horario del niño, y se queda sin su preescolar.

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Reconozcamos que nuestra ciudad funciona en tres turnos. Eso sin duda, lo sabemos todos. Lo que no hemos de entender y admitir, es lo que ese ritmo, de la industria de la transformación le hace al tejido social. Familias completas del poniente, sur oriente, de los cerros, viven un viacrucis en su unión familiar. Una madre que a las seis de la mañana debe estar en su puesto de trabajo en la maquiladora, no puede llevar a su hijo a la escuela. Un padre que sale a las doce de la media noche, tampoco puede asistir a las juntas de padres de familia, mucho menos al evento del día del niño. Y no es porque no quieran, sino porque el modelo económico y productivo – que hace grande a esta ciudad como el polo de exportación más importante del país, y que tanto se celebra en los foros empresariales – descansa sobre una base humana a la cual nunca le sobra el tiempo. Y los hijos de esa base humana terminan solos en sus casa, criándose con la televisión, el internet o peor aún en la calle o incluso incorporándose al mercado laboral desde pequeños.

La incorporación al mercado laboral es el principal motivo que nos dan las estadísticas por abandono de estudios a nivel secundaria. En esta ciudad, esto adquiere una peculiaridad única, ya que el trabajo está literalmente a la vuelta de la esquina y si no, van por ellos en un camión y hasta los regresan. Pongamos ojo en este dato, las maquiladoras no reclutan con preparatoria, reclutan con secundaria y a veces sin ella. Y este mensaje para los chicos, que ven que sus padres viven en la maquiladora, es contundente y perfectamente coherente bajo su lógica, porque con lo que les van a dar ahí, no necesitan estudiar más. El error más preocupante es que nadie está mostrando el horizonte, el largo plazo en su entorno, ese que no importa, porque hay que pagar la renta cada mes.

Hay quienes con justa razón dirán, que los programas de becas existen justamente para eso, y es la verdad, existen. Pero los datos son brutalmente honestos. Los programas de becas no movieron para nada la aguja, no porque el dinero no ayude, sino porque seamos directos, el problema de la deserción no es un tema en su grosor, económico. Es un problema que va más allá, hablamos de la ausencia de adultos en casa, de colonias sin transporte escolar, de escuelas sin orientadores, de embarazos en adolescentes que nadie supo prevenir y otro dato certero, de jóvenes que desde la pandemia, tienen dos años de rezago en el aprendizaje y nunca nadie los ayudo a ponerse al corriente. Darle dinero a través de una beca a alguien que tiene dos años de retraso y que ya recibe dinero por trabajar no resuelve absolutamente nada, se debe atender todo lo demás al mismo tiempo.

En Juárez hace falta política real, no solo otro programa más con nombre bonito y relumbrón en las calles. La educación en las colonias de nuestra ciudad debe dejar de ser un servicio de segunda, no quiero ni mencionarle la incapacidad de recepción de jóvenes en el suroriente de la ciudad, estamos rebasados por mucho. Debemos extender los horarios en las escuelas para cubrir el tiempo que los padres duran en la maquiladora. Desarrollemos estancias infantiles en cantidad suficiente, con la calidad y seguridad que los infantes merecen. Implementemos las orientaciones vocacionales de nueva cuenta, para que alguien le explique al joven de 15 años, con argumentos sólidos, la importancia de seguir en la escuela y que él lo pueda tocar y sentir.

Juárez exporta miles de millones de dólares al año, lo hemos publicitado, documentado y celebrado. Lo que debemos ahora documentar y publicitar es cuántos de nuestros niños no terminan sus estudios, cuántos no terminan lo que empiezan, cuántos tienen la posibilidad real de asistir a un centro de enseñanza cerca de su casa. Esa es la deuda que la ciudad tiene consigo misma, y es una deuda que ningún “nearshoring”, podrá pagar.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político