HUMATA: el ChatGPT para tus documentos (Cuarta entrega de la serie “IA en el laboratorio de las ideas”)

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En la entrega anterior exploramos OpenRead y descubrimos una plataforma que integra lectura de documentos y búsqueda de literatura simultáneamente. Al final dejé una pregunta que ojalá recuerden: ¿y si existiera una herramienta tan simple que cualquier persona, sin importar su área o nivel de experiencia, pudiera subir un documento y obtener respuestas precisas con citas exactas en cuestión de segundos? Esa herramienta existe y es Humata, una IA descrita como “el ChatGPT para tus documentos” y que apuesta por la simplicidad.

En esta ocasión, vamos a pensar que nos encontramos en un congreso y un colega nos comparte un artículo de 40 páginas que ha publicado y que vamos a discutirlo en el almuerzo, pero solo tenemos media hora para leerlo. No necesitamos una plataforma con múltiples funciones distintas, lo que necesitamos es subir el archivo, hacer tres preguntas certeras y obtener respuestas con las páginas exactas de donde se extrajo la información. Ese es el escenario donde Humata brilla con luz propia.

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Humata (https://humata.ai) es una plataforma de IA que permite subir documentos en PDF para hacerles preguntas en lenguaje natural. El procedimiento ya es familiar si han seguido esta serie: se carga el archivo, la IA lo procesa y se abre una ventana de chat para cuestionar al documento. Las respuestas incluyen referencias directas al texto original, lo que permite verificar cada dato sin perder tiempo buscando entre páginas. Lo que distingue a Humata de las herramientas anteriores que ya hemos explorado (ChatDOC , ChatPDF y OpenRead) es su apuesta radical por la sencillez. La interfaz es minimalista, sin menús complejos ni funciones adicionales que distraigan: solamente se sube el documento y se pregunta, nada más. Humata ofrece un plan gratuito que permite subir documentos con un límite de páginas y un número de preguntas. Para quienes requieren un uso más intensivo, la plataforma cuenta con planes de pago escalonados (Student, Expert y Team), todos bajo suscripción mensual.

Para no quedarnos en la teoría, sometí a Humata a la misma prueba que he aplicado a las anteriores: subí un artículo científico extenso sobre cadenas de suministro sustentables y le realizé tres preguntas directas. En la primera le pedí que identificara el objetivo principal del estudio y Humata respondió muy bien, señalando las secciones del documento de donde extrajo la información. En la segunda pregunta le pedí que me explicara la metodología empleada por los autores y observé que la respuesta fue ordenada, desglosando todos los pasos metodológicos de manera comprensible. La tercera pregunta fue mucho más exigente, ya que le pedí que comparara los resultados principales con las limitaciones reconocidas por los propios autores. Aquí la respuesta fue aceptable, aunque observé que parafraseaba las conclusiones sin ofrecer un resumen satisfactorio, tal como lo obtuve en pruebas similares con ChatDOC o ChatPDF .

¿Qué aprendimos de esta prueba? Creo que Humata destaca por su extrema facilidad de uso, la rapidez con la que genera respuestas, las referencias al texto original que facilitan la verificación y la variedad de planes que se adaptan a distintos perfiles. Como en las herramientas anteriores, responde en el idioma en que se le pregunte, sin importar el idioma del documento. En cuanto a las limitaciones, el plan gratuito es el más restrictivo que hemos visto en esta serie, lo cual resulta insuficiente para un uso académico serio. Además, no ofrece la variedad de funcionalidades adicionales que encontramos en ChatPDF ni la integración con búsqueda de literatura de OpenRead . Por ello, en una escala de cinco estrellas, a Humata le otorgo tres en utilidad, cinco en facilidad de uso y tres en accesibilidad económica.

En conclusión, Humata cumple su promesa de simplificar al máximo la interacción con documentos PDF y puede ser un excelente punto de entrada para quienes se inician en el uso de IA académica. Para investigadores con necesidades más exigentes, las herramientas que hemos explorado en entregas anteriores ofrecen mayor profundidad. Como siempre les digo: pruébenla ustedes mismos y comparen. La mejor herramienta es la que se adapta a su flujo de trabajo.

Ahora, una pregunta para la próxima entrega: ¿y si en lugar de solo hacerle preguntas a un documento pudiéramos pedirle a una IA que nos genere un podcast de audio, una presentación con diapositivas o un cuaderno interactivo a partir de nuestros artículos? Eso es exactamente lo que promete NotebookLM, la herramienta de Google que está revolucionando la forma en que los investigadores interactúan con sus fuentes.

¡Nos leemos en la próxima entrega!

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.